Кириши, Ленинградская область, 16 марта, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Следователи следственного управления СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориала «Памяти павших» в Киришах, сообщила пресс-служба управления 16 марта.

Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области

Пока не установленный злоумышленник погасил пламя Вечного огня на мемориале.

«Следственными органами СУ СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества), по факту повреждения мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Родины в период Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении управления.

Инцидент произошёл вечером 15 марта. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и уточнение иных деталей правонарушения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года в Калининграде двое нетрезвых туристов устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1200 воинов-гвардейцев. Нарушители были задержаны. Участвовавшую в совершении правонарушения женщину из-за плохого самочувствия направили в больницу, второго участника поместили в спецприёмник. В его отношении был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Также в феврале 2024 года следователи СКР возбудили уголовное дело по факту осквернения во Владикавказе могил участников спецоперации. В ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи героев Восточного кладбища Владикавказа и разбросал ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернения мест захоронения).