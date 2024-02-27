Калининград, 27 февраля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. В Калининграде два туриста устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1200 воинов-гвардейцев, сообщила 27 февраля пресс-служба регионального управления Росгвардии в своём Telegram-канале.

Росгвардия. Северо-Западный округ

«В Калининграде парочку, перепрыгивающую через Вечный огонь, танцующую и распивающую алкоголь возле него, а потом укравшую возложенные цветы, задержали росгвардейцы», — сказано в сообщении.

В службе уточнили, что 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, заметили операторы системы «Безопасный город». Они вызвали сотрудников Росгвардии, которые пресекли правонарушение.

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина что-то поджигает от огня, а мужчина кидает туда же какой-то предмет. После этого мужчина украл одну из корзин с цветами около памятника.

Пресс-служба областного УМВД добавила, что из-за плохого самочувствия женщину направили в больницу, а мужчину поместили в спецприёмник. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года сообщалось, что вандалы сожгли траурный венок в Вечном огне в Тимашевске в Краснодарском крае, что привело к загрязнению звезды мемориала.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) также в январе дети в возрасте от 9 до 13 лет забросали Вечный огонь петардами, а затем снегом. После этого старший из подростков пнул звезду на монументе ногой.

В Кургане в декабре 2023 года женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь, и залила его водой из бутылки, которую принесла с собой. В её отношении было возбуждено уголовное дело.