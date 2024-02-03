Владикавказ, 3 февраля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения во Владикавказе могил участников специальной военной операции. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Официальный канал администрации г. Владикавказа

«Возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи героев Восточного кладбища Владикавказа, где разбросал ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Миассе Челябинской области неизвестные подожгли венки на могиле участника специальной военной операции Олега Марченко. Инцидент произошёл на Северном кладбище города. Помимо поджога, неизвестные порезали флаги России и символику родов войск на 24 могилах других участников СВО. Позднее стало известно, что повреждённую вандалами восстановили.

В Тамбовской области неизвестные осквернили могилу сотрудника Росгвардии, погибшего в ходе спецоперации. Оскорбительную надпись на плитке у могилы обнаружили сотрудники ритуальной службы. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».