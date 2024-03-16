Москва, 16 марта, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Над идеей лишать права голоса тех, кто систематически не приходит на выборы, стоит задуматься, заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) 16 марта.

Максим Скопцов / РИА Новости

Он рассказал, что недавно журналисты задали нейросети вопрос, как поступать с гражданами, которые не приходят на избирательные участки. Ответ был в духе основателя ЛДПР Владимира Жириновского — игнорирующих процедуру голосования нужно лишать права в нём участвовать.

«Правильная мысль, стоит над этим задуматься. Ведь право избирать всегда было привилегией», — сказал «РИА Новости» Кошелев.

По его словам, сегодня многие не просто пренебрегают правом голоса, но и критикуют то, в чём даже не участвовали. Из года в год на выборах разного уровня не наблюдается увеличения явки, поэтому нужны инструменты и механизмы в отношении тех, кто систематически пропускает выборы.

По активному участию в голосовании всегда можно отличить зрелого гражданина от безответственного обывателя, добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, явка на выборах президента России, считает эксперт Института истории и политики Никита Тюков, превысит 75% и вполне может дойти до 80%. Он отметил, что очень высокие показатели даёт дистанционное электронное голосование, потому что эта процедура удобна для избирателей.

По данным ЦИК, во второй день трёхдневного голосования 16 марта явка превысила 50%, по состоянию на 17:38 мск она составила 50,42%.