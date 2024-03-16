В Госдуме предложили лишать права голоса за неучастие в выборах
Депутат Госдумы Кошелев предложил лишать права голоса за неучастие в выборах
Москва, 16 марта, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Над идеей лишать права голоса тех, кто систематически не приходит на выборы, стоит задуматься, заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) 16 марта.
Он рассказал, что недавно журналисты задали нейросети вопрос, как поступать с гражданами, которые не приходят на избирательные участки. Ответ был в духе основателя ЛДПР Владимира Жириновского — игнорирующих процедуру голосования нужно лишать права в нём участвовать.
«Правильная мысль, стоит над этим задуматься. Ведь право избирать всегда было привилегией», — сказал «РИА Новости» Кошелев.
По его словам, сегодня многие не просто пренебрегают правом голоса, но и критикуют то, в чём даже не участвовали. Из года в год на выборах разного уровня не наблюдается увеличения явки, поэтому нужны инструменты и механизмы в отношении тех, кто систематически пропускает выборы.
По активному участию в голосовании всегда можно отличить зрелого гражданина от безответственного обывателя, добавил депутат.
Как сообщало ИА Регнум, явка на выборах президента России, считает эксперт Института истории и политики Никита Тюков, превысит 75% и вполне может дойти до 80%. Он отметил, что очень высокие показатели даёт дистанционное электронное голосование, потому что эта процедура удобна для избирателей.
По данным ЦИК, во второй день трёхдневного голосования 16 марта явка превысила 50%, по состоянию на 17:38 мск она составила 50,42%.