Москва, 16 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Голосование на президентских выборах проходит активно и в спокойной обстановке. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум сообщил эксперт Института истории и политики Никита Тюков.

Эрик Романенко/ТАСС

По данным на утро второго дня голосования, явка на выборах президента России составляет по всей стране более 38%, что является достойным результатом, который превышает показатели предыдущих кампаний, отметил он.

По словам эксперта, первый день голосования традиционно показал высокую явку, что вполне объяснимо: люди в пятницу быстро голосуют, освобождая для себя выходные. Многодневные выборы очень нравятся избирателям, это удобно. Люди выполняют свой гражданский долг, а после занимаются своими делами, пояснил он.

«Очень высокие показатели даёт дистанционное электронное голосование. Это понятно, поскольку данная процедура также является удобной. Голосование проходит спокойно, ожидаемо и активно. Я думаю, что прогнозируемая явка на этих выборах в 80% является вполне реалистичной, по крайней мере, более 75% является ожидаемым результатом», — подчеркнул собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны. ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в Центральной избирательной комиссии России ожидают, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования на выборах президента проголосуют 90% от заявившихся. По словам Булаева, избиратели демонстрируют очень хорошую явку.

В первый день выборов президента России в голосовании приняли участие многие абсентеисты (люди, не участвующие в голосовании на выборах по разным причинам). Так, 15 марта в голосовании приняли участие бойцы СВО, журналисты, артисты и блогеры, ранее воздерживавшиеся от реализации своего избирательного права.