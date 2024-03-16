Москва, 16 марта, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента России в Луганской Народной Республике на второй день голосования превысила 50%, сообщила председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко 16 марта журналистам.

Александр Река/ТАСС

По итогам первого для голосования 15 марта участки посетили 36,02% избирателей. Утром второго дня к работе приступил 581 избирательный участок, голосование вновь будет идти до 20:00.

«Нарушений никаких на сегодняшний день не зафиксировано. Явка составила 58,22%», — сказала Кравченко.

По её словам, явка выросла в том числе из-за наступления выходных дней.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор от ЛНР Ольга Бас заявила, что жители республики идут голосовать нескончаемым потоком.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях избиратели впервые голосуют на выборах президента России. Более 2 млн человек там проголосовали досрочно: в ДНР — 1 171 849 человек, в ЛНР — 326 379, в Запорожской области — 242 046 и в Херсонской области — 280 566. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такие высокие показатели связаны с «ситуацией, которую переживают жители Донбасса, Новороссии и в приграничных регионах».

Трёхдневное голосование на выборах главы государства началось 15 марта и завершится 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.