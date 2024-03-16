Москва, 16 марта, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Высокая явка избирателей на выборах в новых регионах России объясняется тем, что жители этих территорий осознают всю серьёзность момента. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум заявил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич, который в настоящее время находится в новых регионах.

Эрик Романенко/ТАСС

«Высокая явка на президентских выборах в новых регионах России не является чем-то удивительным, так как для местных жителей выборы — это не просто событие, они понимают глубочайшую историчность момента. Люди понимают, что от их выбора зависит будущее всей страны», — заявил эксперт.

Он также отметил, что Белгородская область также является одним из лидеров по явке избирателей. Это свидетельствует о том, что террористические атаки киевского режима, направленные на срыв выборов и разделение общества, привели к обратному результату — сплочению общества.

Малькевич напомнил, что 15 марта ВСУ атаковали избирательные участки в Новой Каховке, в селе Брилёвка Алешкинского района и в Скадовске Херсонской области, были обстреляны дома мирных жителей в Донецке, Белгороде и Белгородском районе. Чем больше террористы пытаются навредить мирным жителям России, тем выше явка на выборах и желание людей объединиться и двигаться вперёд, подчеркнул эксперт.

Он предложил распространить практику присвоения имён погибших героев избирательным участкам в ДНР на всю Россию. Это не только увековечит память о погибших героях, но и будет способствовать воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти, отметил Малькевич.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В первый день выборов президента России в голосовании приняли участие многие абсентеисты (люди, не участвующие в голосовании на выборах по разным причинам). Так, 15 марта в голосовании приняли участие бойцы СВО, журналисты, артисты и блогеры, ранее воздерживавшиеся от реализации своего избирательного права.

Политконсультант Алёна Август отметила, что высокая явка на выборах президента России свидетельствует о том, что люди воспринимают их как важное для своей жизни событие.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.