Геническ, Херсонская область, 16 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Украинские бойцы не знают, за что воюют. В этом они признаются после попадания в плен к российским военным, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич 16 марта.

РИА Новости/Павел Лисицын

По его словам, бойцы ВСУ не могут даже ответить на вопрос, какие идеалы они отстаивали, когда выходят из-под влияния киевской пропаганды.

«Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют», — сказал сенатор «РИА Новости».

За период с 2 по 8 марта, по данным Минобороны, 24 украинских бойца сдались в плен российским военным в зоне СВО.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшийся в плен военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок рассказал, что с новобранцами работают британские психологи. Они внушают, что русских надо ненавидеть, убивать, а с пленными жёстко обращаться.

Мобилизованные на Украине, по словам военнопленного Александра Гуприна, подвергаются издевательствам во время обучения. Командиры на учебных базах оскорбляют их, могут наказать, привязав к дереву.

Военнопленный Владимир Бугарь рассказал, что мужчин на Украине принудительно мобилизуют и относятся как к заключённым. Сам Бугарь, выполняя задание, просидел в подвале 55 суток и получил обморожение ног. Сослуживцы бросили его с товарищем при отступлении, и только в российском плену к мужчине отнеслись по-человечески.