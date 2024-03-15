Прага, 15 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Россия постепенно сокрушает Вооружённые силы Украины (ВСУ) благодаря своей промышленности и логистике. Об этом заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Россия сокрушает Украину медленным и методичным образом. Мы все шлём ей деньги, одна часть которых куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Украины, и тем самым продлеваем агонию, увеличивая число погибших», — отметил Пелз.

Вместе с тем военный подчеркнул, что положение дел на линии боевого соприкосновения указывает на то, что Россия победит в конфликте на Украине, потому что Запад не может нарастить такие же темпы роста оборонной промышленности, как РФ.

Пелз добавил, что в битвах побеждают оружие и солдаты, а в крупных военных конфликтах — промышленность и логистика.

«Вопрос, что мы называем военной, а что невоенной победой. За два года этого вооруженного конфликта Россия в 15 раз увеличила производительность своего ВПК. Мы на это, разумеется, неспособны», — заключил бывший военный.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта британский эксперт Александр Меркурис заявил, что положение украинской армии на линии боевого соприкосновения стало настолько отчаянным, что Киеву пришлось бросать все силы и лучшие образцы техники стран НАТО на защиту позиций.

По словам Меркуриса, ВСУ по этой же причине стали отправлять на фронт лучшую из имеющейся у них западную военную технику, которую затем уничтожают российские бойцы.

Российская авиация за день совершает сотню боевых вылетов для бомбардировок позиций украинских войск, добавил он.

2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены заказами на годы вперёд, а вклад оборонной отрасли в развитии России будет только расти.

По словам президента, сегодня на 95 процентов обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая обновлена почти на все 100 процентов.

Российский лидер призвал российский ОПК добиться подобных результатов и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.