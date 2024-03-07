Вашингтон, 7 марта, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Страны Запада недооценили всю мощь армии России и из-за этого в РФ теперь могут неправильно понять их действия, заявил 7 марта бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он добавил, что странам следовало бы сейчас задуматься о последствиях обострения украинского конфликта.

Александр Полегенько/ТАСС

«Они полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность в том, что и она может неправильно нас понять», — отметил Макгрегор в беседе с YouТube-каналом Judging Freedom.

Полковник подчеркнул, что следует прекратить провоцировать Россию, поставляя Украине крылатые ракеты, характеристики которых позволяют направить их вглубь российской территории, потому что это заставляет Москву размышлять, готовы ли США к эскалации на более высоком уровне.

«А мы этого делать не хотим», — подытожил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров 4 марта заявил, что отношения России и США после выборов американского президента будет определять «набор идей» нового руководства в Вашингтоне. Министр подчеркнул, что Россия будет работать с любым президентом, которого выберут американцы. При этом Лавров отметил, что США — великая держава с великим народом и историей борьбы за независимость, и они станут, по его мнению, одним из ведущих государств в любом равноправном миропорядке, причём не только среди стран Запада.

Президент России Владимир Путин, выступая на закрытии Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта, также назвал фактом то, что США сверхдержава. Однако российский лидер отметил, что Соединённые Штаты стали таковыми после распада СССР, и американские элиты не справились со свалившимся на них грузом ответственности. В декабре 2023 года глава государства напоминал, что после распада СССР США работали с террористами и сепаратистами на российской территории с целью развалить Россию, чтобы устранить конкурента.