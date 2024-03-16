Высокой явке на выборах в России нашли объяснение
Политконсультант Август: за выборами в России следит весь мир
Москва, 16 марта, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Высокая явка на выборах президента России свидетельствует о том, что люди воспринимают их как важное для своей жизни событие. Такое мнение 16 марта корреспонденту ИА Регнум высказала политконсультант Алёна Август.
Она отметила, что первый день голосования был впечатляющим по явке. Это говорит о том, что люди восприняли эти выборы как важное событие своей жизни. Они понимают, что результаты голосования отразятся на их будущем.
Август напомнила, что особенно высокая явка в первый день голосования была зафиксирована в новых регионах и в Белгороде.
Она отметила, что в последние дни в этих регионах наблюдается сложная ситуация: украинские террористы пытаются прорваться на территорию России. И люди, несмотря на атаки дронов и попытки их запугать, приходят на избирательные участки и массово голосуют на президентских выборах. Люди идут на выборы с позитивным настроением, они приходят семьями.
«Это показывает мировому сообществу, что жители России относятся безразлично к попыткам запугать их. Есть такая российская черта — участвовать в чём-то грандиозном. А эти выборы являются действительно грандиозными. За ними наблюдает весь мир», — отметил политконсультант.
Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны. ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что, по данным на 10:00 мск второго дня голосования, явка на выборах президента России составляет 38,35%.
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.