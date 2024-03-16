Москва, 16 марта, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Высокая явка на выборах президента России свидетельствует о том, что люди воспринимают их как важное для своей жизни событие. Такое мнение 16 марта корреспонденту ИА Регнум высказала политконсультант Алёна Август.

Известия/ Павел Волков

Она отметила, что первый день голосования был впечатляющим по явке. Это говорит о том, что люди восприняли эти выборы как важное событие своей жизни. Они понимают, что результаты голосования отразятся на их будущем.

Август напомнила, что особенно высокая явка в первый день голосования была зафиксирована в новых регионах и в Белгороде.

Она отметила, что в последние дни в этих регионах наблюдается сложная ситуация: украинские террористы пытаются прорваться на территорию России. И люди, несмотря на атаки дронов и попытки их запугать, приходят на избирательные участки и массово голосуют на президентских выборах. Люди идут на выборы с позитивным настроением, они приходят семьями.

«Это показывает мировому сообществу, что жители России относятся безразлично к попыткам запугать их. Есть такая российская черта — участвовать в чём-то грандиозном. А эти выборы являются действительно грандиозными. За ними наблюдает весь мир», — отметил политконсультант.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны. ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что, по данным на 10:00 мск второго дня голосования, явка на выборах президента России составляет 38,35%.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.