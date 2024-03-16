Москва, 16 марта, 2024, 11:59 — ИА Регнум. В первый день выборов президента России в голосовании приняли участие многие абсентеисты (люди, не участвующие в голосовании на выборах по разным причинам). Так, 15 марта в голосовании приняли участие бойцы СВО, журналисты, артисты и блогеры, ранее воздерживавшиеся от реализации своего избирательного права.

Известия/ Павел Волков

Как отметил боец специальной военной операции, житель села Донского в Ставропольском крае Дмитрий Прошин, участие в выборах важно для определения будущего России.

«Раньше я не ходил на выборы. А теперь я понял, что это просто необходимо. Мы обязательно должны принимать участие в выборе будущего нашей страны», — приводит слова Дмитрия местное издание «Донская газета».

В свою очередь уральский журналист и военный корреспондент Андрей Гусельников отметил, что раньше он не видел смысла в голосовании на выборах, так как «президента выберут и без меня», однако в этот раз он решил пойти на выборы.

«Но в этот раз я решил, что обязательно проголосую. И всех призываю к этому… Я иду голосовать. Чтобы быть в этот момент вместе со страной и её президентом. Потому что у нас нет другого выбора, кроме как побеждать. Со всем остальным разберёмся потом», — написал Гусельников в Telegram-канале.

По словам журналиста, в сложный для России момент, когда она находится в «состоянии войны» с Североатлантическим альянсом (НАТО), важно принять участие в выборах и поддержать страну.

Интерес к выборам не обошёл стороной и представителей шоубиза. Так, в первый день голосования на избирательный участок в Москве известный актёр Никита Джигурда пришёл вместе со своей супругой, российской и французской олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной.

«Мы в первый раз за десятилетия пришли на выборы», — передаёт слова Джигурды МК.RU.

Вместе с тем адвокат из Москвы Игорь Еремичев ранее не видел смысла участвовать в выборах, однако сегодня посчитал нужным поддержать свою страну и проголосовать.

«Первый раз в жизни иду голосовать на выборах президента. Считал, что и без меня изберут. А сейчас понимаю, что реально идёт война против нашего народа и нашего будущего, поэтому иду поддержать нашего президента. Мы победим, слава России», — написал Еремичев у себя в социальной сети «ВКонтакте».

Выполнить свой гражданский долг и реализовать своё конституционное право впервые решила блогер и певица из Волгограда Виолетта Чиковани.

«Я проголосовала. Честно скажу, стало как-то легче на душе. Сделала полезное дело, и вот знаете, наверное, лет в 20 я размышляла вообще иначе, я не ходила на выборы. Я не понимала важность моего голоса. Поэтому, ребятушки, у вас есть три дня, не важно за кого. Встали с диванчика и пошли проголосовали, прямо сейчас», — сказала блогер у себя в Telegram-канале.

Чиковани отметила, что, проголосовав на выборах, ей стало «легче на душе».

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В свою очередь политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. По данным ЦИК, в целом по стране она составила 35,67%. Шаповалов отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.

Высокая явка, добавил эксперт, наблюдается на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, на фоне призывов иноагентов бойкотировать выборы, а также на фоне угроз, провокаций и запугивания избирателей, членов УИК со стороны киевского режима и недружественных государств.