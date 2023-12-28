Вашингтон, 28 декабря, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Министры финансов стран G7 по предложению США обсуждают способы изъятия замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов, хотя никаких решений пока не принято, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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«Три рабочие группы изучат юридические вопросы, возникающие при конфискации, а также возможные методы её проведения и снижения рисков», — говорится в материале.

При этом эксперты попытаются понять, как предоставить финансовую помощь Украине.

В материале говорится, что инициативу США поддержали Великобритания, Канада и Япония. Государства предложили подготовить возможные варианты ко встрече стран G7 в конце февраля. В свою очередь Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации российских активов до принятия решений.

Кроме того, страны опасаются в случае конфискации ответных мер со стороны России. Так, Италия, которая будет председательствовать в G7 в 2024 году, считает, что Москва может давить на работающие в России компании. Также есть опасение, что арест активов приведёт к остановке дискуссии по финансовой помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» (G7) заморозили российские активы примерно на 300 млрд евро. Из них почти 200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября заявил, что Россия прорабатывает ответные меры в случае изъятия российских активов странами Запада. Он уточнил, что вряд ли они будут зеркальными, но будут соответствовать интересам страны.

Президент Владимир Путин также в ноябре подписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные российские активы. Сделки должны заключаться путём проведения торгов — условия определит правительственная комиссия.