Вашингтон, 16 марта, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Победа России в конфликте на Украине или смена поддерживающих войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта. Такое мнение высказал «РИА Новости» военный американский корреспондент Рассел Бентли.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Эксперт полагает, что первый вариант, при котором российская армия «нанесёт подавляющее поражение НАТО на Украине», не только реалистичен, но и предпочтителен.

«Россия после победы проведёт переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном её превосходящей военной мощью. Второй вариант — серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы в странах НАТО. Оба варианта возможны и могут произойти, надеюсь, одновременно», — сказал Бентли.

Журналист акцентировал, что опасность ядерной войны очень высока, выше, чем когда-либо в истории. Человечеству очень повезёт, считает Бентли, если стороны выйдут из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона.

«Опасность ядерной провокации «под ложным флагом» реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства», — резюмировал военный аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон считает неуместными слова российского лидера Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в случае необходимости.

В Белом доме вырвали из контекста слова Владимира Путина о ядерном оружии, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никаких угроз Путина в этом интервью не было, он отвечал на вопросы журналиста, это были именно вопросы журналиста, а не заявления президента, подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, президент говорил о тех причинах, которые могут привести к неизбежному применению ядерного оружия. Они хорошо известны во всём мире.

В интервью Киселёву Путин подчеркнул, что Россия способна применить ядерное оружие только в том случае, если это угрожает существованию и независимости страны.