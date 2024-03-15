Берлин, 15 марта, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил своей позиции по вопросу возможной отправки сухопутных войск на Украину на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Imo

«Нет, позиция канцлера на этот счёт никоим образом не изменилась. Он это дал ясно понять, как и французский президент ясно высказал свою позицию. Оба имеют свою точку зрения, я исхожу из того, что так это останется», — отметил Хебештрайт.

Кроме того, Хебештрайт подчеркнул, что недавние заявления французского лидера по Украине не удивили.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Шольц заявлял, что страны — участницы Евросоюза и НАТО не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого канцлера, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

Ранее Макрон заявил, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и Североатлантического альянса на Украину.