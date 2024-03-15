Москва, 15 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Существенных сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента РФ в Москве не поступало, сообщил журналистам 15 марта заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В общем и целом к нам в городскую избирательную комиссию каких-то существенных обращений о нарушении избирательного законодательства, нарушений прав участников выборов не поступало», — сказал он.

Также замглавы штаба по наблюдению за выборами уточнил, что все атаки на систему онлайн-голосования в первый день выборов были отбиты, система была к этому готова.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предупреждала о готовящихся провокациях на избирательных участках. Эти акции призваны помешать голосованию на выборах президента, отмечала она.

Как передавало ИА Регнум, в Москве в первый день голосования на выборах президента России свои голоса отдали почти 3 млн человек. Председатель Мосгоризбиркома заявила, что жители столицы проявили высокую гражданскую сознательность.

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, с каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, увеличивается, а в голосовании принимают участие даже те, кто в последние двадцать лет не приходил на участки.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.