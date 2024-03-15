Москва, 15 марта, 2024, 21:02 — ИА Регнум. В Москве в первый день голосования на выборах президента России свои голоса отдали почти 3 млн человек, сообщила 15 марта журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

РИА Новости / Максим Блинов

«Всего выдано бюллетеней — 2 млн 976 тыс. 987, электронно проголосовали 2 млн 381 тыс. 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 тыс. 848 избирателей», — сказала она.

Председатель Мосгоризбиркома заявила, что жители столицы проявили высокую гражданскую сознательность.

«Мы говорим о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования», — добавила Кириллова.

Как передавало ИА Регнум, явка на выборах президента России в целом по стране на 20:00 мск 15 марта составила 28,96%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Избиратели активно принимают участие в голосовании, заявил ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он сообщил, что свои голоса отдали уже порядка 27 млн человек.

Утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Политолог Никита Ляховецкий ранее отметил, что высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании. Он напомнил, что выборы президента России, Верховного главнокомандующего, во время спецоперации проходят впервые.