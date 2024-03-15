Москва, 15 марта, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах Президента России. Он сообщил в Telegram-канале, что провёл процедуру с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Кадр из Телеграм — канала Сергея Собянина

«С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки. Сегодня я тоже проголосовал онлайн», — написал градоначальник.

Он добавил, что в конечном счёте увеличение явки избирателей и обеспечивает реальную демократию в стране, когда её жители сами определяют свою судьбу.

Как передавало ИА Регнум, в первый день трёхдневных выборов президента России, 15 марта проголосовали главы ряда регионов страны. Около 10:30 стало известно, что на избирательный участок в Симферополе пришёл глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он заявил, что россияне должны помнить — участвуя в выборах, они вносят свой вклад в развитие страны, голосуют за безопасность, поддерживают участников СВО.

Около 11:30 проголосовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что несмотря на сложную ситуацию из-за многодневных атак украинских военных им не удалось запугать местное население. Люди идут голосовать.

После 11:00 часов стало известно о том, что проголосовал на избирательном участке в Геническе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он заполнил бюллетень и поздравил избирателей с первыми в регионе выборами президента России.

Журналистам Сальдо сообщил, что день начался с «хорошего знака». Глава области пояснил, что в начале восьмого утра во время поездки по городу видел, что к избирательным участкам уже шли люди, хотя они открылись ровно в 8:00.