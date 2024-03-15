Москва, 15 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Порядка 27 млн человек проголосовали на выборах президента. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Известия/Сергей Лантюхов

«У нас сейчас (около 16:00 мск. — Прим. ред.) явка 23,9%, проголосовали около 27 млн человек. Бюллетеней испортили — у нас порядка 10 случаев, — может, 100-150. Чего добились? Ничего не добились. Только уголовные дела против 10 возбудят, и какие-то мерзопакостные будут ручки потирать, что они чего-то сделали. Да ничего они не сделали», — сказал зампред ЦИК.

Он добавил, что подобные действия на результат выборов никак не повлияют.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

В целом по стране избиратели активно принимают участие в голосовании. Так, в Москве уже более миллиона человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, по видеонаблюдению видно, что люди активно голосуют и на участках.

В разговоре с ИА Регнум политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании.

Он напомнил, что это первые федеральные выборы, которые проходят во время спецоперации. Это выборы президента России — Верховного главнокомандующего.

Он добавил, что людям стало значительно проще голосовать на выборах. Так, было доступно досрочное голосование, которым воспользовались 2,6 млн избирателей. Во многих регионах России имеется возможность электронного голосования, сами выборы проходят в течение трёх дней — 15,16,17 марта.

Политолог отметил, что многие дачники, которые намерены провести выходные за городом пользуются возможностью проголосовать в пятницу: кто-то успевает проголосовать до работы, а кто-то — после.