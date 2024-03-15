Москва, 15 марта, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Высокая явка на выборах президента России обусловлена высокой мотивацией избирателей принять участие в голосовании. Об этом 15 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог Никита Ляховецкий.

Виталий Аньков /РИА Новости

Он напомнил, что это первые федеральные выборы, которые проходят во время спецоперации. Это выборы президента России — Верховного главнокомандующего.

«Высокая явка демонстрирует вовлеченность россиян в политические процессы и консолидированное желание принять участие в выборе того курса, которым будет дальше двигаться наша страна. Избиратели чувствуют свою ответственность за наше будущее и активно выражают свою гражданскую позицию, что свидетельствует о высоком уровне политической культуры граждан России», — отметил политолог.

Он добавил, что людям стало значительно проще голосовать на выборах. Так, было доступно досрочное голосование, которым воспользовались 2,6 млн избирателей. Во многих регионах России имеется возможность электронного голосования, сами выборы проходят в течение трёх дней —15,16,17 марта.

Политолог отметил, что многие дачники, которые намерены провести выходные за городом, пользуются возможностью проголосовать в пятницу: кто-то успевает проголосовать до работы, а кто-то — после.

Он напомнил, что ранее, когда голосование проходило лишь в воскресенье, некоторые избиратели пренебрегали выборами, отдавая предпочтение отдыху на природе. Сейчас все сложности решены. Это ещё одна причина пятничного ажиотажа на избирательных участках.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

В выборах президента России принял участие российский экипаж Международной космической станции. Отмечается, что для реализации своего избирательного права доверенным лицом на Земле космонавты определили главу городского округа Королёв Игоря Трифонова. Глава наукограда вышел на связь с космонавтами «по защищённому каналу из предприятия РКК «Энергия» имени С. П. Королёва».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что более половины избирателей в республике проголосовали досрочно на выборах президента России. Он отметил, что в регионе уже несколько дней идёт активное голосование, царит атмосфера праздника и граждане активно принимают в нём участие, несмотря на военное положение.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых пришёл на участок в Геническе. По его словам, люди шли на участки уже в восьмом часу утра, тоже самое наблюдалось, в частности, в Каховке и Новой Каховке. Это значит, что все жители Херсонской области готовились и ждали дня голосования, добавил он.