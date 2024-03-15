Москва, 15 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) за последнюю неделю уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) американскую пусковую установку системы залпового огня HIMARS, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Sebastian Gollnow

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, за этот же период времени российские военные нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами и дронами по военным объектам Украины.

Авиация и противовоздушная оборона (ПВО) России уничтожили украинские МиГ-29, два вертолёта Ми-8, ракету «Точка-У», пять бомб Hammer, 86 снарядов РСЗО HIMARS, а также 915 беспилотников.

Кроме того, ВСУ за прошедшую неделю потеряли свыше 980 военных на южнодонецком направлении.