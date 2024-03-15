Москва, 15 марта, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Авиация и противовоздушная оборона (ПВО) Росси за неделю уничтожили украинские МиГ-29, два вертолёта Ми-8, ракету «Точка-У», пять бомб Hammer, 86 снарядов РСЗО HIMARS, а также 915 беспилотников. Об этом 15 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Попсуевич / Transport Photo Images / Global Look Press)

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета «Точка-У», пять управляемых авиационных бомб «Hammer»производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Град», а также 915 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС России за неделю поразили 12 бригад ВСУ на донецком направлении. Вместе с тем на авдеевском направлении ВСУ потеряли за неделю 2710 военных.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Конашенков доложил о уничтожении двух вертолётов Ми-8 воздушных сил Украины.

Он добавил, что украинские вертолёты были уничтожены на площадке в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

За неделю, уточнял 8 марта Конашенков, авиация и силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили истребитель Миг-29 и 796 дронов ВСУ. Он уточнил, что также за это время удалось сбить пять крылатых британских ракет Storm Shadow и американскую зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot.