Москва, 15 марта, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Принятие резолюции Европарламента о возврате золота Румынии является бессмысленной провокацией со стороны европейских парламентариев, которая направлена на ещё большее разжигание враждебного отношения к России в ЕС, заявил 15 марта ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Донат Сорокин / ТАСС

«Российская сторона не считает эту претензию правомерной, а в нынешних условиях взаимные расчёты с Румынией остались в истории», — сказал он.

Сегодня, добавил Швыдкой, когда Европейский союз в той или иной форме помогает Украине участвовать в противостоянии с Россией, принятие такой резолюции провокационно и не может вызывать ничего, кроме резкого отторжения.

«Принятие подобных решений является, с моей точки зрения, бессмысленной провокацией, которая направлена на ещё большее разжигание враждебного отношения к России в Европе. Это несправедливый и абсолютно недальновидный шаг европейских парламентариев», — продолжил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге поддержали требования Румынии о возвращении в страну золота, предметов культуры и архивов, вывезенных в Россию в годы Первой мировой войны.

В принятой резолюции говорится, что часть принадлежащих румынской казне ценностей была возвращена в 1935 и 1956 годах, но у России остаются 91,5 тонны чистого золота из резервов Национального банка Румынии.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за счёт Москвы Румыния хочет решить свои проблемы в экономике. Она напомнила, что Бухарест, по подсчётам экспертов, задолжал СССР и России в 20–25 раз больше, чем стоит весь румынский золотой запас, отправленный сто лет назад в Россию.

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев послал Европарламент в ответ на требование вернуть Румынии золото. По его словам, европейские руководители опять смогли удивить Россию, хотя, казалось бы, уже нечем.