Москва, 15 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях для воспрепятствования голосованию на выборах и участие в таких акциях являются уголовно наказуемыми деяниями, напомнила 15 марта прокуратура Москвы.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Надзорное ведомство выявило факты распространения призывов, в том числе в адрес несовершеннолетних, к одновременному прибытию на избирательные участки для участия в несогласованных мероприятиях и нарушения избирательного законодательства.

«Прокуратура г. Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов (…), воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, а также участие в незаконных массовых публичных акциях являются наказуемыми по действующему и уголовному законодательству», — сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Указанные деяния могут быть квалифицированы как воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, напомнила прокуратура. За совершение таких преступлений предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы, подчеркнуло надзорное ведомство.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 14 марта, прокуратура сообщала, что ведомством выявлены публикации с призывами 17 марта в 12:00 мск одновременно приходить на несогласованные массовые публичные мероприятия на избирательных участках Москвы с целью нарушения выборного процесса. Такие действия не согласованы с властями, организация и участие в них являются наказуемыми, напомнила прокуратура.

За препятствование осуществлению избирательного права во время выборов президента грозит уголовная ответственность, напомнил ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Охрана правопорядка во время голосования будет осуществляться не только на избирательных участках, но и на территории вокруг них, участки будут оборудованы видеонаблюдением, и все попытки провокаций будут фиксироваться и пресекаться, подчеркнул он.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что на предстоящих президентских выборах могут быть провокации на избирательных участках как внутри России, так и за её пределами. Их организацией занимаются граждане РФ, ранее покинувшие страну и работающие против неё, сказала Памфилова. Она подчеркнула, что Россия к попыткам срыва выборов готова, и всё «бумерангом улетит обратно».

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.