Москва, 14 марта, 2024, 22:19 — ИА Регнум. В прокуратуре Москвы предупредили об ответственности, в том числе уголовной за нарушения избирательного законодательства после появившихся призывов в Сети к несогласованным мероприятиям на избирательных участниках.

Иван Шилов ИА REGNUM

В соцсетях надзорным ведомством были выявлены публикации с призывами 17 марта в 12:00 мск одновременно приходить на несогласованные массовые публичные мероприятия на избирательных участках Москвы с целью нарушения выборного процесса.

В прокуратуре подчеркнули, что такие действия и места их проведения не согласованы по закону с властями, поэтому организация и участие в них являются наказуемыми.

«Данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение предусмотрена уголовная ответственность», — предупредили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, за препятствование осуществлению избирательного права во время выборов президента грозит уголовная ответственность. Об этом напомнил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

Охрана правопорядка во время голосования будет осуществляться не только на избирательных участках, но и на территории вокруг них. Также участки будут оборудованы видеонаблюдением, тем самым все попытки провокаций будут фиксироваться и пресекаться, заверил Реут.

14 марта председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сказала, что на президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках.

Она отметила, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках в России, чтобы помешать голосованию на выборах.

Более того, члены избирательных комитетов России испытывают постоянное давление извне, а также получают массу угроз в свой адрес, добавила Памфилова.

В России за несколько часов до начала первого дня голосования на предстоящих выборах президента открылись ситуационные центры наблюдения. Об этом сообщила ассоциация «Независимый общественный мониторинг».