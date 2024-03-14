Мосгоризбирком: за препятствование выборам грозит уголовная ответственность
Москва, 14 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. За препятствование осуществлению избирательного права во время предстоящих выборов президента грозит уголовная ответственность. Об этом напомнил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.
По словам Реута, проанализировав прикрепившихся к участкам в Москве с помощью «Мобильного избирателя», были выявлены аномалии на отдельных участках. Так, по его словам, в среднем на один столичный участок прикрепляются около 150 человек, однако были выявлены и такие избирательные участки, к которым прикрепились 2-3 тыс. человек.
«Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой — воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», — передаёт слова Реута АГН «Москва».
Зампред МГИК напомнил, что подобные действия могут быть рассмотрены как состав преступления в рамках ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По данной статье человеку грозит до пяти лет лишения свободы, добавил Реут.
Вместе с тем он уточнил, что охрана правопорядка во время голосования будет осуществляться не только на избирательных участках, но и на территории вокруг них. Также участки будут оборудованы видеонаблюдением, тем самым все попытки провокаций будут фиксироваться и пресекаться, подытожил Реут.
Как передавало ИА Регнум, 14 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что на предстоящих президентских выборах в России могут быть провокации на избирательных участках.
Она отметила, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках в России, чтобы помешать голосованию на выборах.
Более того, члены избирательных комитетов России испытывают постоянное давление извне, а также получают массу угроз в свой адрес, сообщила Памфилова.
По её словам, члены ЦИК постоянно находятся под давлением, будучи под санкциями и внесёнными в базу украинского сайта «Миротворец».
Вместе с тем Памфилова сообщила, что почти каждый день, в особенности в новых регионах, члены ЦИК получают массу угроз, а также оказываются под постоянным психологическим давлением, от которого «ни разу не дрогнули».
Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.
В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.