Москва, 15 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон ищут два месяца, а быстро в Лондоне находится только «Новичок» и «рука Москвы». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

I–Images/Global Look Press Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

«Всё Соединённое Королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон. «Такая-сякая» не появляется на публике уже более двух месяцев. Вообще в Лондоне быстро находятся только «Новичок» и «рука Москвы». На это требуется дня два-три. А всё, что надо «не найти», ищут долго», — отметила российских дипломат.

Также Захарова разоблачила попытки Кенсингтонского дворца скрыть правду о Кейт Миддлтон.

«Вроде, как сообщил Кенсингтонский дворец, была в больнице. Потом всё сорвалось в пике традиционного британского таблоидного шабаша, означающего одно: правду никто говорить не собирается. Ведь историю Дианы мы все хорошо помним», — написала она.

Как доказательство своих слов Захарова привела случай с публикацией ненастоящей фотографии принцессы с детьми, которую, как выяснилось, смонтировали.

«Больше всего мне понравилась фальшивая фотография с Кейт и подрисованными детьми, которую Кенсингтонский дворец по случаю Дня матери разместил в соцсетях и разослал в СМИ, а потом после дикого скандала изъял из обращения», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Вместе с тем Мария Захарова дала совет «одураченным» жителям Великобритании, как быстрее найти принцессу.

«Наймите располагающихся у вас же бродячих расследователей Марию Певчих, Христо Грозева и Bellingcat (организация, признанная в РФ нежелательной). Чего они только не находили в тысячах километрах от Британии. У себя под носом королевскую особу им найти ничего не стоит. Думаю, судя по прежним темпам, до субботы управятся. Может, и Скрипалей, наконец, где-то там, рядом с Кейт обнаружат», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в аккаунте принца и принцессы Уэльских соцсети X появилось извинение от имени Кейт Миддлтон за публикацию отретушированной совместной фотографии с детьми.

До этого мировые СМИ отозвали фотографию принцессы Уэльской с тремя детьми, опубликованную Кенсингтонским дворцом, из-за «возможных цифровых манипуляций». В их числе Reuters, Associated Press и AFP.

Инцидент со снимком подогрел теории заговора о том, где на самом деле находится супруга наследника британского престола, говорится в материале.