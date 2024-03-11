Лондон, 11 марта, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отретушированной совместной фотографии с детьми. Об этом говорится в аккаунте принца и принцессы Уэльских в X (бывшем Twitter).

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«Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие хорошо провели День матери», — написала принцесса.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущие мировые СМИ отозвали фотографию принцессы Уэльской с тремя детьми, до этого опубликованную Кенсингтонским дворцом, из-за «возможных цифровых манипуляций».

В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что принцессе провели плановую операцию на брюшной полости. Официальные мероприятия с её участием были отложены. Публикацию от 10 марта, в которой Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и тёплые пожелания, дворец сопроводил семейным снимком, на котором принцесса сидит на стуле в окружении троих своих детей.

Газета отмечала, что такие новостные агентства, как Reuters, Associated Press и AFP, отозвали снимок и заявили, что его, вероятно, отредактировали.

На ошибки в изображении указали пользователи социальных сетей. Они заметили, что с помощью цифрового редактора обработаны запястье принцессы Шарлотты, её волосы, ботинок, край юбки и рукав кофты. Кроме того, на левой руке Миддлтон нет обручального кольца, а молния на её куртке выглядит странно.

Листья на деревьях указывают на осень, хотя фото якобы сделано недавно, также сказано в публикации.

Инцидент со снимком подогрел теории заговора о том, где на самом деле находится супруга наследника британского престола, говорится в материале.