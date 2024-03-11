Лондон, 11 марта, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Ведущие мировые СМИ отозвали фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон с тремя детьми, ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом, из-за «возможных цифровых манипуляций». Об этом пишет 11 марта Daily Mail.

Kensington Palace

В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что принцессе провели плановую операцию на брюшной полости. Официальные мероприятия с её участием были отложены. Публикацию от 10 марта, в которой Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и тёплые пожелания, дворец сопроводил семейным снимком, на котором принцесса сидит на стуле в окружении троих своих детей.

Газета отмечает, что такие новостные агентства, как Reuters, Associated Press и AFP, отозвали снимок и заявили, что его, вероятно, отредактировали.

Kensington Palace

На ошибки в изображении указали пользователи социальных сетей. Они заметили, что с помощью цифрового редактора обработаны запястье принцессы Шарлотты, её волосы, ботинок, край юбки и рукав кофты. Кроме того, на левой руке Миддлтон нет обручального кольца, а молния на её куртке выглядит странно.

Листья на деревьях указывают на осень, хотя фото якобы сделано недавно, также указано в публикации.

Инцидент со снимком подогрел теории заговора о том, где на самом деле находится супруга наследника британского престола, говорится в материале. В Кенсингтонском дворце отказались от комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, королева-консорт Великобритании Камилла на время покидала страну ради «отдыха на солнышке». С февраля она проводила официальные встречи, на которых должен был присутствовать её супруг, король Карл III, и при этом не отказывалась от собственных мероприятий.

В конце января стало известно о госпитализации Карла III из-за проблем с простатой. Через несколько дней британского монарха выписали из больницы. В феврале в Букингемском дворце объявили, что врачи диагностировали у короля онкологическое заболевание.