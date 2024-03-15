Москва, 15 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) принял участие в выборах президента России, сообщили 15 марта в госкорпорации «Роскосмос».

Официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

«Участники 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин проголосовали в первый день выборов президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации своего избирательного права доверенным лицом на Земле космонавты определили Главу городского округа Королёв Игоря Трифонова.

Глава наукограда вышел на связь с космонавтами «по защищённому каналу из предприятия РКК «Энергия» имени С. П. Королёва».

Как передавало ИА Регнум, 15 марта по всей стране открылись избирательные участки на выборах президента России. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня? с 15 по 17 марта. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.