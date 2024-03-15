Сеул, 15 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. В Сеуле по требованию Украины отменили спектакль с примой Большого театра Светланой Захаровой. Сообщение об этом опубликовано на сайте Сеульского центра искусств.

Global Look Press

«Информируем о том, что постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17–21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрителям будут возвращены деньги за купленные билеты.

О том, что мероприятие нужно отменить, ранее заявило посольство Украины в Южной Корее.

Посольство России в Сеуле выражало надежду, что «корейские власти не пойдут на требования украинцев и не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой».

Сама прима Большого театра рассказала «РИА Новости», что её гастроли со спектаклем Modanse в Сеуле были отменены не организаторами, а на уровне министерства культуры Южной Кореи.

По её словам, интерес к спектаклю был большой. Для организаторов гастролей, которые так давно и упорно добивались осуществления этого проекта, и для зрителей, которые купили билеты, было обидно, что все сорвалось, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года на заседании попечительского совета Мариинского театра президент России Владимир Путин заявил, что против русской культуры развернули агрессивную кампанию, пытаясь отменить её, но эти попытки ничтожны.

17 ноября 2023 года президент назвал славянскую культуру неотъемлемой частью культуры европейской и мировой. Путин подчеркнул, что по этой причине её, как и русскую культуру, невозможно отменить. Он добавил, что этим нужно просто гордиться.

В январе российский лидер заявил, что в России сделают всё для сохранения культурного кода и традиций народов. Глава государства в этой связи подчеркнул, что у тех, кто из-за бугра пытается навязать России свою демократию, ничего не выйдет.