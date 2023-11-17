Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 ноября назвал славянскую культуру неотъемлемой частью европейской и мировой. По его словам, по этой причине её, как и русскую культуру, невозможно отменить.

«Славянская культура — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, причём очень яркая, самобытная», — заявил глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

При этом не нужно ничего «выпячивать», а нужно просто гордиться своими достижениями, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Путин назвал попыткой самоубийства уничтожение русской культуры за рубежом. На встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС глава государства отметил, что русская культура является частью и европейской, и мировой культуры, поэтому невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский.