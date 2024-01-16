Москва, 16 января, 2024, 19:03 — ИА Регнум. У тех, кто из-за бугра пытается навязать России свою демократию, ничего не выйдет, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если они там из-за бугра пытаются пропеть про ту демократию, которую они стараются нам навязать — ничего у них не выйдет. Не выйдет прежде всего потому, что люди думают по-другому», — сказал он.

Также президент заявил, что в стране сделают всё для сохранения культурного кода и традиций своих народов. По его словам, многие из тех, кто когда-то уехал из России по разным соображениям, возвращаются.

«Очень трудно жить в таких условиях людям с традиционными, нормальными, человеческими ценностями», — заключил президент.

По его словам, 2024 год неслучайно объявлен Годом семьи, это общегосударственное мероприятие, направленное на укрепление традиционных ценностей, на которых строится здание всей российской государственности.

Как передавало ИА Регнум 23 ноября президент подписал указ о проведении в России в 2024 году Года семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.