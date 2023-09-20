Путин заявил о ничтожности тех, кто пытается отменить русскую культуру
Санкт-Петербург, 20 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Против русской культуры развернули агрессивную кампанию, пытаясь отменить ее, но эти попытки ничтожны, заявил президент России Владимир Путин 20 сентября на заседании попечительского совета Мариинского театра.
«Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере», — сказал он.
Путин подчеркнул, что на фоне величия русского искусства все попытки его отменить будут ничтожными, а те, кто это пытается сделать, обкрадывают самих себя.
Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра в Константиновском дворце в Петербурге. На заседание пришли в том числе директор и худрук театра Валерий Гергиев, министр культуры Ольга Любимова, губернатор города Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Сбербанка Герман Греф и другие.
Как сообщало ИА Регнум, сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал идиотизмом и безумием стремление руководства западных стран отменить русскую культуру. Он подчеркнул, что от запрета чтения книг Фёдора Достоевского и концертов, где играют музыку Петра Чайковского, никому не будет пользы.