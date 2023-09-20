Санкт-Петербург, 20 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Против русской культуры развернули агрессивную кампанию, пытаясь отменить ее, но эти попытки ничтожны, заявил президент России Владимир Путин 20 сентября на заседании попечительского совета Мариинского театра.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин на встрече с участниками заседания Попечительского совета Мариинского театра

«Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере», — сказал он.

Путин подчеркнул, что на фоне величия русского искусства все попытки его отменить будут ничтожными, а те, кто это пытается сделать, обкрадывают самих себя.

Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра в Константиновском дворце в Петербурге. На заседание пришли в том числе директор и худрук театра Валерий Гергиев, министр культуры Ольга Любимова, губернатор города Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Как сообщало ИА Регнум, сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал идиотизмом и безумием стремление руководства западных стран отменить русскую культуру. Он подчеркнул, что от запрета чтения книг Фёдора Достоевского и концертов, где играют музыку Петра Чайковского, никому не будет пользы.