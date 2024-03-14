Москва, 14 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Церемония разделения ключа расшифровки электронного голосования состоялась сегодня, 14 марта, в Московской городской избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

Ключ был разделён на пять частей, каждую из которых записали на внешний носитель, поместили в сейф-пакет и передали хранителю. Как пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко, ключ расшифрования представляет собой программный код. «Его разделение на несколько частей гарантирует, что никто не узнает результаты электронного голосования до окончания выборов, — отметил он. — Таким образом даже после обратной процедуры соединения ключа анонимность, волеизъявления каждого конкретного избирателя сохранится».

Выборы президента России завтра, 15 марта, в 08:00 и завершатся 17 марта в 20:00. Впервые они будут проходить в трехдневном формате. Как отметили в Мосгоризбиркоме, столица полностью готова к проведению выборов. Москвичи могут проголосовать онлайн по прямой ссылке elec. mos.ru или на одном из избирательных участков. Проголосовать на них смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в Москве, и жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к одному из избирательных участков столицы.

По словам Костырко, все системы электронного голосования готовы к предстоящим выборам. «Мы предусмотрели особый алгоритм в системе онлайн-голосования, — сообщил он, — при высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч москвичей зайдут на страницу онлайн-голосования, система перейдёт в режим электронной очереди, что обеспечит стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и портала mos.ru. Тогда пользователи могут просто подождать или вернуться к голосованию позднее».

В Мосгоризбиркоме также отметили, что при подготовке к выборам были проработаны разные сценарии для самых разных ситуаций, включая временную приостановку работы электронного голосования. »Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней, — рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. — На этот случай подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней».