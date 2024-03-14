Москва, 14 марта, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в преддверии выборов записал видеообращение к россиянам, в котором призвал реализовать своё избирательное право. Глава государства отметил, что каждый голос ценен и значим.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Обращение президента показал Первый канал 14 марта.

«Все мы, многонациональный народ России — одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет», — сказал Путин.

Глава государства акцентировал, что нужно прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного кандидата, за успешное будущее страны.

По словам президента, россиянам предстоит не просто проголосовать, а заявить о своей воле и устремлениях. Именно народ определяет судьбу России, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские граждане не раз доказывали, что умеют защищать свободу и безопасность.

«Поступая по совести и правде, по справедливости граждане России отстаивают ценности, традиции, историю и культуру», — отметил президент РФ.

Путин также акцентировал, что нужно быть сплоченными, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы. По мнению главы государства, участие в предстоящих выборах — это шаг в будущее, а также проявление патриотических чувств.

«Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример», — добавил президент, отметив, что жителям новых российских регионов также предстоит сделать свой выбор.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. В 45 странах мира организовали досрочное голосование на 67 избирательных участках. В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрали в десять раз больше подписей, чем нужно по закону, заявил 22 января сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков.

Инаугурация избранного президента России пройдёт 7 мая.