Вашингтон, 15 марта, 2024, 08:03 — ИА Регнум. По количеству тяжёлых ледоколов США в разы уступают России, заявил на слушаниях в Сенате глава Северного командования американских Вооружённых сил (NORTHCOM) Грегори Гийо.

Rosatomflot.ru База атомного ледокольного флота

Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг обратился к генералу с просьбой подтвердить наличие у Соединённых Штатов лишь одного исправного тяжёлого ледокола, в то время как у России их около 40.

«Это правда, сенатор», — признал Гийо, добавив, что Россия критически превосходит США в численности ледокольного флота.

По словам офицера, даже при учёте заказанных кораблей американский ледокольный флот всё равно будет значительно уступать российскому. Таким образом, США ограничены в свободе манёвра в Арктическом регионе, признал военный.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января президент России Владимир Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград» назвал мощный ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом страны в мире. Президент отметил, что начало строительства нового ледокола, который станет пятым кораблём в этой серии, станет ещё одним шагом к укреплению технологического и индустриального потенциала России.

В марте замкомандующего воздушно-космической обороной Северной Америки канадский генерал Блейз Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве пожаловался на активность России в Арктике. По информации генерала, у России имеется 40 атомных ледоколов, также в планах строительство ещё 10 единиц за 10 лет. При этом у США и Канады вместе взятых всего пять атомных ледоколов и обе страны намерены построить в общей сложности ещё пять, уточнил генерал.