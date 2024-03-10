Оттава, 10 марта, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Арктика имеет большое стратегическое значение, так как граничит с США, Канадой и странами Северной Европы, поэтому активизация действий России в регионе вызывает беспокойство, заявил замкомандующего воздушно-космической обороны Северной Америки канадский генерал Блейз Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве.

Вера Костамо/РИА Новости

Он заявил, что мысли о возможностях Москвы «не дают спать по ночам». По информации генерала, у России 40 атомных ледоколов, а также в планах построить ещё 10 единиц за 10 лет. При этом у США и Канады вместе взятых всего пять атомных ледоколов и обе страны намерены построить в общей сложности ещё пять.

«Если посмотреть на карту, Арктика, и особенно район Аляски, — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас», — процитировало Фроули 8 марта издание Le Devoir.

Канадец указал на то, какие невероятные возможности своих вооружений Россия продемонстрировала в ходе конфликта на Украине. Генерал также отметил, что после вхождения в НАТО Швеции в этот альянс входят все участники Арктического совета, кроме России.

«Нельзя ни на секунду представить, что это не повлияет на взгляды России на Арктику», — заявил Фроули.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о колоссальном потенциале Арктики в вопросах обеспечения национальной безопасности и экономического развития. Он назвал развитие региона неоспоримым приоритетом для страны.

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов указал на то, что НАТО усиливает военное присутствие в Арктике в ущерб безопасности других государств. Он назвал такую политику неконструктивной и заявил, что Россия примет ответные меры, в том числе превентивные.