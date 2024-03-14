Париж, 15 марта, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Охлаждение отношений между Парижем и Москвой опроверг президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Макрон

В ходе беседы французский лидер напомнил о неоднократных телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным в начале конфликта на Украине.

«Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с Путиным больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман», — пояснил Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года глава МИД Сергей Лавров заявлял, что ряд западных лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, говорили о планах позвонить президенту России Владимиру Путину, но потом не делали этого. Западные лидеры делают подобные публичные заявления, чтобы покрасоваться перед избирателями, пояснил Лавров. По его словам, от западных стран не поступало предложений по урегулированию военного конфликта на Украине, контактов с Западом не осталось.

Президент России Владимир Путин заявил, что остаётся открытым для любых контактов ради урегулирования конфликта на Украине мирным путём. Но Запад не оставляет российской стороне другого выбора, кроме спецоперации.