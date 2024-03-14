Париж, 14 марта, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Париж не планирует брать на себя инициативу в военных действиях на Украине, заявил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу», — заверил Макрон, отвечая на вопрос, при каких условиях французские военные могут быть отправлены на Украину.

При этом он признал, что для Украине на фронте сложилась трудная ситуация, контрнаступление не привело к ожидаемому результату.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта газета Le Monde написала о планах Эммануэль Макрона отправить в 2024 году французские войска в Одессу. В статье говорится, что 21 февраля президент Франции заявил об этом на церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста, героя движения Сопротивления Мисака Манушяна.

В конце февраля 2024 года Макрон утверждал, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. При этом руководство НАТО и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

По данным газеты Le Monde, вопрос потенциальной отправки военных обсуждался французскими властями с лета 2023 года в строжайшей секретности.