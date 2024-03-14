Москва, 14 марта, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Святой Престол получил беспрецедентную пощёчину от главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил Папе Римскому Франциску, что тот якобы зашёл «не в тот сад», заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

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«Такой пощёчины от Евросоюза Святой престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также указала, что Запад подло перекладывает ответственность за ситуацию с себя на Украину.

«Украина — жертва западных безумных интриг. А истинным агрессором являются те, кто её в них втянул — именно коллективный Запад», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Боррель интервью испанской радиостанции RNE заявил, что своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине папа Римский «залез в сад», куда его никто не звал.

Папа Римский 9 марта, отвечая на вопрос о возможности поднятия «белого флага» властями Украины, назвал признаком силы наличие у очевидно проигрывающей стороны смелости признать своё положение и пойти на мирные переговоры.