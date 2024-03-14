Брюссель, 14 марта, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине Папа Римский Франциск «залез в сад», куда его никто не звал, заявил 14 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

«Папа залез в сад, в который его никто не звал. Я считаю, что сейчас не время призывать Украину сдаться, а, наоборот, время продолжать помогать Киеву», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск 9 марта публично обратился к руководству Украины и призвал найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что скорейшее завершение конфликта поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к худшим для Киева последствиям.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг инициативу папы Римского и назвал её «виртуальным посредничеством».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что понтифик таким образом обратился не к руководству Украины, а к Западу, использующему Киев в качестве инструмента для достижения собственных целей. При этом, по её словам, уже многие политики считают сложившуюся ситуацию тупиковой и хотят переговоров.