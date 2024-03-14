Москва, 14 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила 14 марта председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в эфире канала «Россия-24».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На сей момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовавших досрочно, такого у нас никогда не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ходе заседания в информационном центре ЦИК РФ Памфилова информировала, что избирательная система России готова к выборам президента, она «во всеоружии».

Также 14 марта Кремль опубликовал обращение кандидата в президенты Владимира Путина к россиянам перед выборами. В нём он подчеркнул, что, согласно Конституции страны, единственным источником власти в России является народ, который определяет судьбу Отечества.

По словам Путина, россиянам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо показать свою личную сопричастность к дальнейшему развитию страны, так как выборы являются шагом в будущее.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.