Москва, 14 марта, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин обратился к россиянам перед предстоящими президентскими выборами. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России

«Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки: начнётся трёхдневное голосование по выборам Президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярность выборов. Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — сказал Путин.

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Кандидат в президенты подчеркнул, что, согласно Конституции страны, единственным источником власти в России является народ, который определяет судьбу Отечества.

По словам Путина, россиянам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо показать свою личную сопричастность к дальнейшему развитию страны, так как выборы являются шагом в будущее.

«Убеждён: вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И, чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплочёнными и уверенными в себе. Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости. У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь», — отметил он.

Вместе с тем кандидат в президенты подчеркнул, что сегодня крайне важно не свернуть с пути достижения поставленных масштабных целей в развитии России.

Участие в голосовании является проявлением патриотических чувств, что хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые ранее в тяжелейших условиях проголосовали на референдумах за присоединение к России, добавил Путин.

Кандидат в президенты также обратил внимание на то, что в предстоящем голосовании примут участие бойцы специальной военной операции, которые, проявляя мужество и героизм, защищают Россию.

Путин отметил, что каждый голос гражданина ценен и значим, призвав россиян в предстоящие три дня голосования прийти на избирательные участки и реализовать своё избирательно право.

«Все мы, многонациональный народ России, — одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране. Хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет. Мы всё сделаем именно так, как хотим», — добавил он.

В заключении Путин призвал россиян принять участие в предстоящих выборах, выразив свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовав за своего кандидата и за успешное будущее России.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.