Москва, 14 марта, 2024, 16:21 — ИА Регнум. «ТКС Холдинг» («Тинькофф») намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о покупке «Росбанка» и дополнительной эмиссии в этих целях, говорится 14 марта в релизе группы по итогам выхода отчёта по МСФО.

Роман Пименов/ТАСС

«Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг», — говорится в релизе.

Отмечается, что в качестве основного источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать дополнительную эмиссию своих акций.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года головная компания группы «Тинькофф» ушла из кипрской юрисдикции и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае.

По словам гендиректора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Николая Запрягаева, «ТКС Холдинг» стала первой публичной структурой, которая осуществила переезд в специальный административный район на остров Русский.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий ВТБ приобрести контрольный пакет акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) — системообразующего банка Крыма. Так, системно значимый банк с государственным участием на полноценной основе начал работать на территории Крыма.