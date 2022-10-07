Москва, 7 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий банку ВТБ приобрести контрольный пакет акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) — системообразующего банка Крыма. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Впервые системно значимый банк с государственным участием на полноценной основе начинает работать на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, отметил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Мы надеемся, что за этим примером последуют и другие наши крупнейшие банки. Начало работы в Крыму банка ВТБ существенно повысит качество банковских услуг на полуострове, приведет их в соответствие с другими регионами нашей страны, расширит возможности инвестирования в различные региональные, в том числе инфраструктурные, проекты», — отметил парламентарий.

Граждане смогут пользоваться всем спектром банковских операций.

В Госдуме считают это важной вехой на пути полноценной интеграции Крыма и Севастополя в российскую финансовую систему.