Владивосток, 26 февраля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Головная компания группы «Тинькофф» ушла из кипрской юрисдикции и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае. Об этом 26 февраля сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на о. Русский», — говорится в сообщении КРДВ, которая является управляющей компанией САР.

По словам гендиректора КРДВ Николая Запрягаева, «ТКС Холдинг» стала первой публичной структурой, которая осуществила переезд в специальный административный район на остров Русский.

Как передавало ИА Регнум, в январе руководитель банка «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил, что переезд главного офиса с Кипра на остров Русский состоится в первой половине 2024 года. Он отметил, что к такому решению руководство банка подтолкнуло то, что компании, зарегистрированные в недружественных странах, считаются в РФ недружественными нерезидентами, даже если бизнесом владеют россияне и работа ведётся внутри страны.

В июле 2023 года «Тинькофф» попал под санкции США и Канады, позднее банк включили в санкционные списки Евросоюза и Британии.