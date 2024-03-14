Москва, 14 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. В информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России разделили ключи для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ. Их соберут 17 марта после 21:15 мск, когда завершится выдача онлайн-бюллетеней в Калининградской области.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Журналисты сообщают, что в ЦИК разделили два ключа — по числу часовых поясов, в которых будет проводиться обработка бюллетеней — Москва и Калининград.

Каждый из них был разделён на семь частей. Токены с их записью раздали между представителям пяти парламентских партий Государственной думы — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду». Также части ключей получили представители Центризбиркома и территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

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Как передавало ИА Регнум, на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России заявки подали более 3 750 000 человек, сообщил 6 марта заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Он добавил, что ещё более 2 650 000 избирателей подали заявления для голосования на других участках по месту своего нахождения.

7 марта в России завершилось успешное тестирование федеральной платформы ДЭГ перед выборами президента страны. Оно прошло в 28 регионах страны.

Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что оно прошло без каких-либо сбоев.