Москва, 9 марта, 2024, 18:13 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы в программу реновации включили 431 дом. В них живут больше 86 тысяч человек. Об этом написал в Telegram-канале Сергей Собянин.

Валерий Мельников/РИА Новости

Для новых домов подобрали 40 стартовых площадок. Сейчас 18 домов находятся в стадии строительства, 10 зданий проектируется, а 16 новостроек готовы, их передали под заселение, уточнил мэр.

Собянин отметил, что новым кварталам необходимо иметь развитую социальную инфраструктуру. Градоначальник напомнил, что в районе Куркино скоро введут учебный корпус на 550 мест, в районе Митино также введут детский сад для 150 воспитанников.

Также в Хорошёво-Мнёвниках возведут школу на 1200 учеников и два детсада по 350 мест каждый, подчеркнул мэр.

Градоначальник также добавил, что в районе Покровское-Стрешнево начали строить детский сад на 150 мест и школу на 850 учеников. Еще одну, на 825 мест, скоро введут. Там же возведут два образовательных комплекса на 650 и 800 учеников, уточнил Собянин.

В общей сложности жильё по программе реновации в СЗАО получили уже около восьми тысяч человек, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта на рабочей встрече доложил президенту России Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин, что более 150 тысяч москвичей получили современное жильё по программе реновации. Через три года жильё для переселения построят для 350 тысяч горожан.

На совещании с главой государства мэр также рассказал о результатах социально-экономического развития Москвы в прошлом году и дальнейших планах реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

Собянин отметил, что, по его мнению, в Москве наилучшие результаты по реализации внутригородских программ за всю историю города.