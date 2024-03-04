Москва, 4 марта, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Более 150 тысяч москвичей получили современное жильё по программе реновации. Через три года жильё для переселения построят для 350 тысяч горожан. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

РИА Новости/ Валерий Мельников

На совещании с главой государства мэр также рассказал также о результатах социально-экономического развития Москвы в прошлом году и дальнейших планах реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

Собянин отметил, что, по его мнению, в Москве наилучшие результаты по реализации внутригородских программ за всю историю города.

«Продолжается рост инвестиций в недвижимость, коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации», — уточнил градоначальник.

Мэр указал, что в новые дома по программе реновации переселились либо уже переезжают более 150 тысяч жителей пятиэтажек. По словам столичного градоначальника, к 2027 году запланировано возведение современного жилья для 350 тысяч участников программы.

По словам Собянина, индикатором высокой экономической активности Москвы стал рост объёмов ввода недвижимости. Мэр подчеркнул, что за 2021–2023 годы в столице ввели в эксплуатацию 44,8 миллиона квадратных метров недвижимости. По словам Собянина, этот показатель в 3,7 раза больше, чем тот, который был с 2009 по 2011 год.

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Как отметил мэр, за прошлый год в Москве построено 15,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

По словам Собянина, около половины вводимой недвижимости составляет жильё. Градоначальник отметил, что 21,9 миллиона квадратных метров ввели в эксплуатацию за период 2021–2023 годов, 7,3 миллиона — в 2023-м.

Второй половиной вводимой недвижимости являются социальные объекты и коммерческая недвижимость. Последняя, как отметил мэр, обеспечивает создание новых мест приложения труда. В этот список входят промышленные технопарки, производственные и офисно-деловые здания, торгово-развлекательные центры, детские сады, школы и поликлиники.

Как сообщало ИА Регнум, в список стартовых площадок программы реновации включили 12 новых адресов в девяти районах Москвы.

Общая жилая площадь, которая появится на новых площадках реновации, составит 178,1 тысячи квадратных метров. Дома, которые построят здесь, позволят расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда. Новосёлами станут 6,5 тысячи человек, рассказал Собянин.